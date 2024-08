Wegen Messerattacke in Solingen: Konzert in Eppingen fällt aus

Die tödliche Attacke in Solingen hat Folgen für ein Konzert in Eppingen. Die Band "Der Udonaut & die Paniker" sitzt wegen den laufenden Ermittlungen in Solingen fest.

Am Samstagabend sollte bei bestem Wetter in Eppingen (Kreis Heilbronn) das Udo Lindenberg Tribute Orchester "Der Udonaut & die Paniker" im Weiherpark Eppingen auftreten. Die Stadt Eppingen habe mit 1.500 Gästen gerechnet. Wegen der laufenden Ermittlungen nach der Messerattacke in Solingen und den dortigen Absperrungen rund um den Tatort kann die Band jedoch nicht in Eppingen auftreten. Sie komme nicht an ihre Instrumente, teilt die Stadt mit. Aufgrund der direkten Auswirkungen des Attentates auf die heutige Veranstaltung in Eppingen und aus Respekt gegenüber den Opfern und Geschädigten hat sich die Stadtverwaltung zu einer vollständigen Absage der Veranstaltung entschieden. Bis zum Samstagnachmittag war offenbar nicht klar, ob die Band ihre Instrumente und das gesamte technische Equipment wieder bekommen kann für den Auftritt in Eppingen. Um etwa 16 Uhr stand jedoch fest: Das Konzert muss abgesagt werden. Das Konzert der Tribute Band war im Rahmen des Eppinger Festivalsommers 2024 geplant. Vom 1. bis 31. August findet dieser in der zweiten Auflage statt. Für vier Wochen wird der Weiherpark zur Open-Air Veranstaltungsfläche mit rund 50 Veranstaltungen.