Durch Klimawandel: Nachfrage nach Wasser aus Bodensee wird steigen

Durch die Klimaveränderung wird mehr Wasser aus dem Bodensee in die Region Heilbronn-Franken fließen. Davon geht der Technische Geschäftsführer der Bodensee-Wasserversorgung aus.

Heiße, trockenere Sommer durch die Klimaveränderung: In solchen Zeiten wird Wasser zum begehrten und knappen Gut, gerade etwa auch in der Landwirtschaft. Der Technische Geschäftsführer der Bodensee-Wasserversorgung, Christoph Jeromin, geht in der Region Heilbronn-Franken in Zukunft von einer zunehmenden Nachfrage nach Wasser aus dem Bodensee aus.

Wir nehmen wahr, dass der Klimawandel sich schon auswirkt. Wir sehen diese Region hier als eine Region, in der wir perspektivisch mehr Wasser liefern dürfen.

Neue Planung des Netzes

So registriert die Bodensee-Wasserversorgung etwa, dass die Verbrauchsspitzen im Sommer in der Region zunehmen. In den vergangenen Jahren habe es eine sogenannte Zielnetzplanung und eine Machbarkeitsstudie gegeben, so Jeromin. Auch das baden-württembergische Umweltministerium erarbeite einen Masterplan Baden-Württemberg zur Resilienz gegen den Klimawandel.

Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren vermehrt Anfragen auch auf Neuanschlüsse bekommen werden und dazu müssen wir unser Leitungsnetz ertüchtigen und auch verstärken.

Genug Wasser im Bodensee

Aber gibt es genug Wasser im Bodensee, welches in den Norden gepumpt werden kann? Oder schafft man sich da nicht neue Probleme? Christoph Jeromin ist in diesem Punkt entspannt.

Fertig aufbereitetes Trinkwasser der Bodensee-Waserversorgung, gespeichert im Trinkwasserbehälter. dpa Bildfunk Kästle, Felix

Da gibt es glücklicherweise keine Sorgen. Wir dürfen froh sein, dass wir diesen Schatz Bodensee haben.

Das Wasser-Einzugsgebiet für den Bodensee sind laut dem Technischen Geschäftsführer die Alpen. Obwohl es bis Ende des Jahrhunderts keine Gletscher mehr geben werde, würden die Klimaprognosen davon ausgehen, dass der Niederschlag über den Alpen gleich hoch bleiben wird.

Es wird jederzeit ausreichend Trinkwasser aus dem Bodensee für Baden-Württemberg geben.