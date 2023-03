Baumpflanzaktion im Freilandmuseum Wackershofen

Im Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen (Kreis Schwäbisch Hall) werden am Samstag mehrere hundert Bäume und Sträucher fürs Klima gepflanzt.

Auf dem Gelände des Hohenloher Freilandmuseums in Schwäbisch Hall-Wackershofen werden am Samstag im Rahmen eines Klimaschutz-Projekts der Unternehmensgruppe Würth Elektronik und des Freilandmuseums mehrere hundert Bäume gepflanzt. Ziel sei es der Luft so zusätzliches CO2 zu entziehen, heißt es in einer Mitteilung.

Bäume bilden Allee nach historischen Vorbild

Landschaftstypische Bäume kommen im Freilandmuseum in die Erde. Von der Birke bis zur Pappel sind mehrere Arten vertreten. Angeordnet werden sie nach historischem Vorbild in einer Allee. Michael Happe, der Leiter des Museums erklärt, dass früher viele Wege mit Bäumen gesäumt waren, um den Wegen beispielsweise das Wasser zu entziehen. Heute motiviert das Museum, mit den Bäumen CO2 aus der Luft zu binden. Besucher sind willkommen. Die Hauptarbeit erledigen aber die Mitarbeitenden des Museums und von Würth Elektronik.