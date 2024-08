Kathrin Herz zu Klimamaßnahmen Gänsmarkt Bad Mergentheim

Wir errichten mehrere Pflanzquartiere hier an der Stelle und die werden wir bepflanzen

mit 16 großkronigen Bäumen, die schirmartig Schatten spenden werden. Das heißt, der Ort wird künftig eine Oase des Aufenthaltes, spendet Schatten, ist kühler an Hitzetagen. Was wir auch tun werden, dass wir mit sogenannten Cooling-Maßnahmen arbeiten. Da schielen wir nach Wien, die da eine Vorreiterstellung haben in Europa. Ganz profan sind das Sprühnebelanlagen, wo wir gerade mit mehreren Firmen und Schlossern im Gespräch sind, dass wir die herstellen lassen können.

Die werden dann so sein, dass sie an Hitzetagen aktiviert sind. Da laufen die, da sprühen die Nebel, kein Wasser, es ist kein Wasserspiel, sondern feiner Nebel, um so quasi die Oberfläche zu benetzen und das Klima zu senken.