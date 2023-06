Nach einem Raub in Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) hat die Polizei zwei 16-Jährige festgenommen. Sie werden verdächtigt, mehrere tausend Euro geraubt zu haben.

Zwei Jugendliche wurden von der Polizei festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, stehen sie im Verdacht, am Dienstagabend einen Supermarkt in Blaufelden überfallen und mehrere tausend Euro geraubt zu haben. Mit einem Fleischerbeil und einem Hammer bedrohten die beiden 16-Jährigen Angestellte des Supermarktes und forderten die Tageseinnahmen. Mit mehreren Polizeistreifen und einem Hubschrauber fahndeten die Beamten nach den Tätern. Durch Zeugenhinweise konnten die beiden Verdächtigen dann in einem Bus zwischen Blaufelden und Crailsheim festgenommen werden. Das Amtsgericht Ellwangen erließ Haftbefehle gegen die beiden Jugendlichen, anschließend wurden beide in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.