Arbeitsamt verweigert Insolvenzgeld - 130 Mitarbeiter ohne Gehalt

Kein Lohn - damit müssen zurzeit rund 130 Mitarbeitende der Firma Ruppel aus Lauda-Königshofen leben. Trotz guter Perspektive verweigere die Arbeitsagentur das Ausfallgeld.

130 Mitarbeitende der Firma Ruppel aus Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) stehen vor einer ungewissen Zukunft. Vor Weihnachten meldete das Unternehmen Insolvenz in Eigenverwaltung an, da sich größere Aufträge verzögerten. Ruppel produziert Einrichtungen für global agierende Modeketten, Hotels und Fitnessstudios. Doch trotz positiver Aussichten verweigere die Arbeitsagentur das übliche Insolvenzgeld, so der Geschäftsführer. Daher gab es bisher kein Gehalt für den Dezember. Grund seien Altlasten aus einer vorherigen Insolvenz. Die Arbeitsagentur Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) will sich aus Datenschutzgründen nicht zu dem konkreten Fall äußern.

Laut Betriebsratsvorsitzenden Hubert Tschall ist die Situation eine große Herausforderung für die Angestellten, gerade wenn zu Jahresbeginn die Versicherungen anfallen. Einzelne kämen schon in eine prekäre Lage. Trotzdem stehe die Belegschaft voll hinter dem Geschäftsführer und der Firma.

Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft, die sagt: "Wir stehen hinter Ruppel, bis zum Letzten."

Gewerkschaft: Kaum alternative Arbeitsplätze in der Region

Wenn die Arbeitsagentur bei ihrem Beschluss bleibt, könnte der Firma das Aus drohen - und den Angestellten der Weg in die Arbeitslosigkeit. Der IG-Metall-Geschäftsführer in Tauberbischofsheim, Harald Gans, sagt, die Lage bei den anderen Firmen sei schlecht bis sehr schlecht. Grund sei die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Er sieht kaum Chancen, dass viele Mitarbeitende von Ruppel übernommen werden könnten.

Ich gehe davon aus, dass es noch schlechter wird. [...] Von den etwa 50 Firmen, die wir betreuen, sind nur ein bis zwei noch nicht in Kurzarbeit.

Alte Insolvenz belastet Ruppel

Geschäftsführer Bernd Schell hat nun Widerspruch gegen die Entscheidung der Arbeitsagentur eingelegt. Ja, es gebe noch eine offene Zahlung an einen Gläubiger, sagt er. Sie stamme aus der Insolvenz 2022 unter der vorherigen Geschäftsführung, als die Firma durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine unter Druck geraten war. Doch diese Zahlung sei erst für 2026 vereinbart. Er erklärt, die Tauberbischofsheimer Arbeitsagentur berufe sich auf ein altes Urteil.

Bei der Insolvenz von Karstadt Kaufhof beispielsweise sei ein neueres Gerichtsurteil herangezogen worden - und das Insolvenzgeld bezahlt worden. Die Arbeitsagentur erklärt gegenüber dem SWR, sie sei an klare gesetzliche Regelungen gebunden und unterstütze gerne bei der Suche nach alternativen Möglichkeiten. Über die Insolvenz selbst entscheide das Insolvenzgericht.

Insolvenzausfallgeld könnte Konjunkturflaute überbrücken

Das Amtsgericht Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) habe seine Insolvenz in Eigenverwaltung genehmigt, sagt Geschäftsführer Bernd Schell. Ein positives Signal, denn das werde nur bei guter Perspektive gemacht. Trotz der allgemein schwierigen wirtschaftlichen Lage hätte die Ruppel GmbH gute Aussichten, wenn die Arbeitsagentur zahle - seine Auftragsbücher seien voll. Auch der Betriebsrat Hubert Tschall bestätigt das.

Allerdings habe ein Großkunde seinen Auftrag um mehrere Monate nach hinten verschoben, weil die Designs nochmals überarbeitet werden müssten. Dieser Kunde würde den halben Jahresumsatz ausmachen, so Tschall. Zwei weitere Firmen hätten dann noch einen Bestellstopp eingebracht, ergänzt Schell. Nun hofft die Firma auf eine schnelle Entscheidung durch die übergeordnete Agentur für Arbeit.