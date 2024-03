Die Nachfrage nach regionalem Lammfleisch steigt vor Ostern enorm an. Doch liegt das am höchsten christlichen Fest des Jahres oder doch eher am muslimischen Fastenmonat Ramadan?

Lust auf Lamm zu Ostern? Ja, immer gern. Viele Menschen gönnen sich zum Fest ein köstliches Stück dieses Fleisches. "Die Zeit kurz vor Ostern ist unsere Haupteinnahmezeit", sagte Beate Württemberger von der gleichnamigen Schäferei in Weinsberg (Kreis Heilbronn) dem SWR. Dreimal so hoch wie sonst sei die Nachfrage. Vor Ostern ist Action angesagt, weil viele ihren Osterbraten möchten. Rund um die Uhr seien die Selbstbedienungsautomaten der Schäferei Württemberger für die Kunden gefüllt - mit frischem und gefrorenem Fleisch. "Wir kommen zwar noch hinterher, müssen aber ständig auffüllen", freut sich Beate Württemberger. Die Osterzeit sei eben Lammfleischzeit, sagt sie. Fastenbrechen an Ramadan gerne mit Lammfleisch Doch ist das wirklich so? Schäfer Jörg Geiger aus Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) macht eine andere Beobachtung. Deutsche Kunden habe er kaum noch, sagt er, auch wenn die Nachfrage nach Lammfleisch kurz vor Ostern auch bei ihm anzieht. Doch das habe einen anderen Grund: Das klassische Lammgericht zu Ostern sei auf dem Rückzug, so Geiger. Stattdessen sieht er den Grund für die gestiegene Nachfrage im muslimischen Fastenmonat Ramadan. Geiger beliefert nach eigenen Angaben mittlerweile kaum noch deutsche Kunden, sondern hauptsächlich türkische Supermärkte. Jörg und sein Bruder Walter Geiger (hier auf dem Bild zu sehen) betreiben in Bad Wimpfen eine Schäferei. SWR Die Preise für Lammfleisch musste er übrigens in diesem Jahr weiter anheben. Allerdings in Maßen, betonte er. Die Inflation und die gestiegenen Kosten machten dies notwendig. Positiv war allerdings der milde Winter, nur der Regen habe den Tieren etwas zu schaffen gemacht.