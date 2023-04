Heilbronner Falken steigen ab

Schon nach dem ersten Drittel lagen die Falken 0:4 gegen die Bayreuth Tigers zurück. Jetzt endet die Playdown-Serie nach sechs Spielen und für die Falken nach 16 Jahren die DEL2.

2:4, das Ergebnis nach sechs Spielen in den Playdowns - und für die Heilbronner Falken heißt das: Nach 16 Jahren DEL2 geht es runter in die Oberliga. Die Niederlage war nach dem ersten Drittel bereits so gut wie entschieden, als die Falken 0:4 zurücklagen. Am Ende des Spiels wurde es 0:5 (0:4, 0:0:, 0:1).

Nach erstem Drittel entschieden

Bayreuth spielte von Anfang an druckvoll nach vorne und erspielte sich erste gute Chancen. In der neunten Minute kam es dann zum ersten Tor, zwei Minuten später bereits zum Zweiten. Die Falken dagegen kamen nur vereinzelt zu Abschlüssen, Bayreuth legte dagegen kurz vor Ende des Drittels noch mit zwei Toren nach.

Im zweiten und im letzten Drittel konnte Bayreuth seine Führung komfortabel verwalten, die Falken kamen nicht an Torwart Olafr Schmidt vorbei. In der 45. Minute fiel dann das fünfte Tor zum Endstand.

Abstieg nach 16 Jahren DEL2

In den vergangenen zwei Jahrzehnten waren die Falken bereits vier Mal sportlich abgestiegen. Zwei Mal konnten sie trotzdem die Spielklasse halten, weil jeweils ein anderer Verein seine Lizenz für die DEL2 zurückgegeben hatte. Für Bayreuth geht es dagegen in der DEL2 weiter.