Ravensburg Towerstars stehen im Finale

Der Eishockeyzweitligist Ravensburg Towerstars steht im Saisonfinale. Am Samstagabend haben die Towerstars das fünfte von bis zu sieben Halbfinalspielen gewonnen.

Die Ravensburg Towerstars haben das fünfte Halbfinalspiel der Playoffs in der zweiten Deutschen Eishockeyliga gegen die Krefeld Pinguine mit 5:4 gewonnen. Vor vollem Haus in der CHG Arena lieferten sich die Ravensburger ein dramatisches Spiel mit den Krefeldern. Nach vier Siegen und einer Niederlage steht es im Halbfinale nun 4:1 für die Oberschwaben. Die Ravensburg Towerstars stehen damit wie schon im Vorjahr im Finale der Saison der DEL2.

Die Krefeld Pinguine: In der sogenannten "best of seven"-Phase kein leichter Gegner. 28 Jahre lang mischten sie ununterbrochen in der höchsten Deutschen Eishockeyliga mit. Vergangene Saison aber stiegen die Pinguine ab und spielen jetzt in Liga zwei. Aus dieser zweiten Liga wollte Krefeld nun eigentlich wieder raus.

Freude bei den Ravensburg Towerstars: Sie stehen im Finale der DEL2-Saison. Presse Ravensburg Towerstars

Towerstars Trainer Peter Russel im Glück

Der Trainer, der Ravensburg Towerstars, Peter Russel, ist laut einer Mitteilung mit seiner Mannschaft hochzufrieden.

"Ich bin so unfassbar stolz auf die Jungs. Mit dem Teamgeist in der Kabine, dem Charakter und der Moral auf dem Eis haben sie sich dieses Finale gemeinsam mit den Zuschauern absolut verdient."

Nun steht nach den Osterfeiertagen die Vorbereitung auf das Saison-Highlight an. Am 16. April kämpfen die Ravensburg Towerstars um den Meistertitel. Der Gegner dort steht noch nicht fest, da die Kassel Huskies beim 2:1 Heimsieg gegen EC Bad Nauheim den Serienrückstand auf 2:3 verkürzen konnten und die Entscheidung damit vertagt wurde.