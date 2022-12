Planung für Umbau des Kohlekraftwerks auf Gas geht voran

per Mail teilen

Die Pläne für die Umrüstung des Heilbronner Steinkohlekraftwerks auf Erdgas nehmen Gestalt an. Bis Ende 2026 soll der Umbau vollzogen sein.

Die Energie Baden-Württemberg (EnBW) plant, ihren Energiestandort in Heilbronn bis Ende 2026 von Steinkohle auf Gas und bis 2035 auf Wasserstoff umzustellen. Auf dem bestehenden Kraftwerksgelände soll ein Gas- und Dampfturbinenkraftwerk entstehen. Die Stadt Heilbronn informierte am Donnerstagabend in einer digitalen Infoveranstaltung über die Einzelheiten.

Stadt rechnet mit Entspannung der Gas-Lage

Die Stadt geht davon aus, dass sich die derzeitige Gas-Krise bis zur Fertigstellung wieder entspannt hat. Bereits 2021 hatte die Kraftwerksbetreiberin EnBW den Wunsch geäußert, das Kraftwerk auf Erdgas umzurüsten, um von einer entsprechenden Förderung profitieren zu können. Im November hatte der Gemeinderat den Bebauungsplanentwurf beschlossen.

Für die Umrüstung auf Gasbetrieb muss ein komplett neuer Block gebaut werden. Die Planungskosten, die im Zuge des Um- und Neubaus für die Stadt anfallen, wird die EnBW übernehmen.