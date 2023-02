"Frauen. Leben. Freiheit.": Ausstellung zur Lage im Iran

Unter dem Titel "Frauen. Leben. Freiheit." wird in Heilbronn eine Ausstellung zur Lage der Frauen im Iran eröffnet. Die Kunstwerke stammen von drei iranischen Künstlerinnen.

In der Inselspitze unter der Friedrich-Ebert-Brücke in Heilbronn wird mit einer Vernissage am Donnerstagabend eine Ausstellung der besonderen Art eröffnet: Sie trägt den Titel "Frauen. Leben. Freiheit.". Die Schau soll unter anderem einen Einblick in den Kampf iranischer Frauen geben.

Freiheit für Frauen auf der ganzen Welt

Bis zum 5. März werden Kunstinstallationen der drei iranischstämmigen Künstlerinnen Solmaz Lienhard, Tahmineh Mirmotahari und Shahrzad Kaedi Njead gezeigt. Ziel der Ausstellung ist, über die aktuellen Geschehnisse im Iran zu informieren und sich für die Freiheit von Frauen auf der ganzen Welt einzusetzen, teilte der Deutsch-Persische Kulturverein Heilbronn mit.

Mozhdeh Madanian vom Deutsch-Persischen Kulturverein (l.) mit der Künstlerin Solmaz Lienhard. Stadt Heilbronn

Aktuelle Beiträge zur Situation im Iran

Der Verein und die Stadt Heilbronn haben die Ausstellung organisiert. Die Vernissage am Donnerstag beginnt um 19:30 Uhr mit iranischer Live-Musik und aktuellen Beiträgen zur derzeitigen Situation im Iran. Im Anschluss lädt der Deutsch-Persische Kulturverein zum Gespräch ein.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr und am Wochenende von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.