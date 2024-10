Hammeltanz in Onolzheim: Umzug ohne Hammel

Der Festzug zum Hammeltanz gilt in Onolzheim als einer der Höhepunkte - bisher mit einem Hammel an der Spitze. Aus Gründen des Tierschutzes soll das künftig Geschichte sein.

Ein lebendiger Hammel führt den Festzug an, das ist seit 1476 auf dem zweitältesten Fest in Baden-Württemberg Tradition, so die Veranstalter. Nach längeren Gesprächen in der Dorfgemeinschaft wurde aber beschlossen: das Tier wird beim diesjährigen Umzug am Sonntag und Montag nicht mitfahren. Zeit und Verständnis für das Tierwohl hätten sich geändert, so die Stadt Crailsheim. Stattdessen werde der Hammel der Stadt zufolge "tierschutzgerecht an den Festivitäten teilnehmen". Anstatt einem lebenden Hammel führte am Sonntag ein ausgestopftes Präparat den Umzug an. Die Entscheidung sorgt in Onolzheim und Umgebung weiterhin für Gesprächsstoff, berichtet der Ausschussvorsitzende Bernd Glaßbrenner.

„Manche Parteien sagen, kann man nicht machen, wir brauchen einen echten Hammel, das war schon immer so. Und die anderen sagen, man kann so ein Tier nicht beim Festzug mitführen. Es sei Stress für das Tier, und es ist keine gewohnte Umgebung für das Tier."

Glaßbrenner geht davon aus, dass die Entscheidung des Festkomitees über die Festtage hinweg noch "hochkochen" wird. Traditionell führt der Hammel den Umzug zum Hammeltanz. Dort soll auch weiterhin ein lebendiger Hammel mit dabei sein. Ein Tanzpaar kann den Hammel gewinnen und richtet anschließend ein Fest aus, für das der Hammel geschlachtet wird. Auch die Schlachtung und Verzehr des Hammels soll weiterhin stattfinden.

Saurennen ohne Schweine aber mit Stofftier

Auch bei der Roßfelder Sichelhenket fand das dazu gehörende "Saurennen" ohne Tiere statt. Wegen der Afrikanischen Schweinepest und einer möglichen Ansteckungsgefahr wurde auf die Schweine verzichtet. Das Rennen wurde mit einem Stofftier ausgetragen. Der Stadt Crailsheim zufolge, sei das so gut angekommen, dass diese Alternative künftig zur Dauerlösung wird. Die Schweine seien dann nur noch als Zuschauer dabei.