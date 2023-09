20.000 Besucher bei den Gartentagen in Langenburg

Zum 18. Mal enden die Gartentage auf Schloss Langenburg. Trotz schlechtem Wetter am Freitag könnte die diesjährige Besucherzahl die von 2022 noch übertreffen.

Zum Ende der Gartentage auf Schloss Langenburg ziehen die Veranstalter eine positive Bilanz. Trotz eines durchwachsenen Starts am Freitag haben mehr als 20.000 Gartenfans die Messe besucht.

Gartenfreuden vom Regen ungetrübt

Mit Regenschirmen und festem Schuhwerk ausgestattet, kamen viele Gartenfans schon mit den ersten Shuttlebussen am Freitagmorgen zum Schloss. Besonders beliebt bei Besuchern: Stauden, die jetzt im Herbst noch einmal Farbtupfer in den Garten bringen. Aber auch Saatgut und Knollen fürs Frühjahr, Dekoartikel, Beratung und die ein oder andere Gaumenfreude gab es an den rund 170 Ständen im und um das idyllische Schloss Langenburg zu entdecken.

Logistische Herausforderung: 20.000 Besucher in 2.000-Einwohner-Ort

So glücklich Veranstalter Martin Lohde über die hohe Gästezahl ist - der Ansturm hat auch Spuren im kleinen Ort Langenburg hinterlassen. Die zehnfache Einwohnerzahl stürmte am Wochenende das Schloss. Um das logistisch zu bewältigen, waren wie jedes Jahr Parkflächen am Ortsrand ausgewiesen. Von dort fuhren im 10-Minuten-Takt Shuttlebusse die Gäste hoch zum Messegelände. Wiesen und Wege litten in diesem Jahr stark unter dem Verkehrsaufkommen.

Für das kommende Jahr will Veranstalter Martin Lohde in bessere Wege investieren. Im Nachgang der Gartentage heißt es nun erstmal: Ausbessern und neu Ansäen der landwirtschaftlichen Wiesenflächen, damit keine verbrannte Erde zurückbleibt.

Für die Anwohner in Langenburg ist der jährliche Trubel ohnehin eine Herausforderung. Eine Langenburgerin schilderte das Ortsgefühl gegenüber dem SWR wie folgt:

"Als Anwohner gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Verreisen oder eine Dauerkarte kaufen. An Alltag ist an diesem Wochenende nicht zu denken."

Sie habe sich für die Dauerkarte entschieden. Wegen der Umleitungen und Sperren im ganzen Ort, sei an normalen Alltag ohnehin nicht zu denken. Einkäufe und Termine planten die meisten Langenburger um das Wochenende herum. Laut Gastgeber Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg und Veranstalter Martin Lohde halte sich der Unmut der Anwohner aber in Grenzen. Die meisten freuten sich über die positive Resonanz der Veranstaltung.

Ausblick auf die 19. Gartentage

Für die 19. Gartentage wolle man am Konzept nichts verändern, meinte Martin Lohde. Vorträge und Konzerte seien sehr gut besucht gewesen. Die meisten Beschicker waren mit dem Einladen am Sonntag schnell fertig, weil sie so gut verkauft haben. Vor allem Pflanzen seien sehr gefragt gewesen.

Lediglich der Wunsch nach mehr Sitzplätzen sei seitens der Gäste laut geworden. Zwar biete das Gelände schon viel Raum zum Ausruhen und Verschnaufen, man wolle aber prüfen, ob hier noch Luft nach oben sei, verspricht der Veranstalter. Weil nach den Gartentagen vor den Gartentagen ist, beginnen jetzt schon die Überlegungen für das Thema der Messe 2024. In diesem Jahr war es, passend zum Wetter: "Wasser".