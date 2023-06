In den Abwasserpumpwerken in Crailsheim sorgen aktuell falsch entsorgte Feuchttücher für erhebliche Probleme. Im schlimmsten Fall könne das zum Verstopfen der Anlagen führen.

Einige der insgesamt 34 Abwasserpumpwerke in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) haben immer wieder Probleme. Grund seien falsch entsorgte Feuchttücher, so die Stadtverwaltung. Durch das Entsorgen in der Toilette bestehe Verstopfungsgefahr. Die Feuchttücher gelangen in die Kanalisation und landen schließlich in den Abwasserpumpanlagen, heißt es. Weil sie aus extra reißfestem Material sind, könnten sie nicht zerkleinert und weiterbefördert werden. Die Folge: die Pumpen verstopfen, das Abwasser steht.

Info-Flyer gegen falsches Entsorgen

Im schlimmsten Fall könne es so zu einem Rückstau und zu überfluteten Kellern kommen. Wie die Stadt mitteilte, müssen einige Pumpwerke bereits wöchentlich für viel Geld gereinigt werden. Jetzt sollen Info-Flyer für Klarheit sorgen, denn "Feuchttücher gehören in den Restmüll und nicht in die Toilette", heißt es darin.