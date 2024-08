Eine Zeitreise in eine Welt voller Magie, das verspricht das Festival ANNOTOPIA in Bad Mergentheim. Bis Sonntag gibt es Zauberei, Feuerartistik und Live-Musik.

Eine Zeitreise in eine Welt voller Magie, das verspricht das Fantasy-Festival ANNOTOPIA in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Seit Freitagabend sind zahlreiche internationale Gruppen auf dem Festivalgelände unterwegs. Im vergangenen Jahr lockte das Spektakel rund 10.000 Besucherinnen und Besucher an - damit wurden die Erwartungen der Veranstalter sogar übertroffen. Noch bis Sonntag gibt es für die Besucher ein Programm mit Zauberei, Magie, Akrobatik, Feuerartistik, Jonglage und Live-Musik.

Der Eröffnungsabend am Freitag gab bereits einen ersten Ausblick auf die abwechslungsreichen Kostümierungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. ANNOTOPIA

Raus aus dem Alltag, rein in die Fantasie-Welt

Veranstalter Marc Mense beschreibt das Treiben so: "Bei uns gibt es keine Konventionen, kein Richtig, kein Falsch, das ist so ein bisschen der Zeitgeist. Und die Leute können bei uns in eine komplett andere Welt flüchten, den Alltag verlassen und komplett eintauchen in eine phantastische, friedliche Welt." Neben Fantasy-Figuren wie Orks und Elfen sind genauso Wikinger und römische Legionäre unterwegs.

Auf dem gesamten Areal des Residenzschlosses sind zudem Shows und Markttreiben geplant. Das heißt allerdings auch für alle, die nur das Schloss selbst besichtigen wollen: Der Zugang ist nur mit einem ANNOTOPIA-Ticket möglich.