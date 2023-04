Bei den Heilbronner Falken steht ein sportlicher Aderlass an. Nach dem Abstieg des Teams in die Oberliga verlassen jetzt zwölf Spieler die Mannschaft.

Unter den Abgängen ist auch der bisherige Kapitän der Falken, Christoph Fischer. Er hatte in der letzten Saison in 62 Spielen noch 34 Tore schießen können. Mit Justin Kirsch verlässt auch der treffsicherste Stürmer der Falkengeschichte die Mannschaft, teilen die Falken in einer Pressemitteilung mit. In sechs Spielzeiten am Neckar habe er in 337 Spielen 159 Tore erzielen können und liege damit auf Platz eins der ewigen Falken-Torschützenliste. Auch Falken-Topscorer Alex Tonge verlässt das Team. Wie der Verein mitteilt, bedanken sich die Heilbronner Falken bei allen Spielern für Ihren Einsatz.

16 Jahre in der DEL2

Der Abstieg war nach dem Ausscheiden aus den Playdowns besiegelte Sache: Für die Heilbronner Falken hieß das, dass es nach 16 Jahren DEL2 runter in die Oberliga geht. In den vergangenen zwei Jahrzehnten waren die Falken bereits vier Mal sportlich abgestiegen. Zwei Mal konnten sie trotzdem die Spielklasse halten, weil jeweils ein anderer Verein seine Lizenz für die DEL2 zurückgegeben hatte.