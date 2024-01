Die Polizei hat in Eppingen zwei Jugendliche festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen Mitte Dezember 2023 einen Mann so schwer verletzt zu haben, dass er einige Tage später verstarb.

Nach einem Streit sollen Jugendliche in Eppingen (Kreis Heilbronn) einen Mann durch Tritte und Schläge getötet haben. Der 52-Jährige sei an Weihnachten und damit etwas mehr als eine Woche nach der Prügelei seinen Verletzungen erlegen, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Heilbronn mit. Die Jungen im Alter von 14 und 16 Jahren sitzen nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge in Haft.

Den beiden Jugendlichen wird vorgeworfen im Dezember 2023 einen Mann am Eppinger Bahnhof zusammen geschlagen zu haben. Einige Tage später sei der Mann im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Vergangene Woche wurden die beiden Tatverdächtigen festgenommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Streit ist eskaliert

Die 14 und 16 Jahre alten Jungen sollen am Eppinger Bahnhof mit dem Mann in einen Streit geraten sein, der schließlich eskalierte. Die Jugendlichen sollen den Mann mit Fäusten geschlagen und getreten haben. Sie flüchteten mit einem Roller, der Mann wurde in eine Klinik gebracht, in der er verstarb, so die Polizei.

Durch die eingeleitete Fahndung konnten die beiden Flüchtigen gefunden und identifiziert werden. Zunächst ging es um eine schwere Körperverletzung. Bei der Obduktion der Leiche wurde allerdings ein Zusammenhang zwischen der Körperverletzung und dem Tod des Mannes festgestellt. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat daher gegen die Jugendlichen Haftbefehle wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge und des Verdachts eines Raubdelikts vollstreckt.

Denn den Jugendlichen wird nicht nur diese Tat vorgeworfen. Sie sollen nach Angaben der Ermittler auch für einen Raub in Eppingen im Herbst 2023 verantwortlich sein.