Corona im Schulalltag kein Thema mehr

Das Coronavirus ist in Schulen in den Hintergrund gerückt. Seit Ende der Isolationspflicht für Menschen mit einem positiven Coronatest sind Regeln in Schulen kaum noch sichtbar.

Im Schulalltag sei Corona deutlich in den Hintergrund getreten, heißt es beispielsweise von der Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Main-Tauber-Kreis, Jana Kolberg. Entweder seien Schüler krank und daheim oder in der Schule. Keine Maskenpflicht mehr Mit dem Ende der Isolationspflicht Mitte November gilt für Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden, jedoch keine Symptome zeigen, dass sie mit Maske am öffentlichen Leben teilnehmen können. Dies ist offensichtlich nicht in den Alltag übergegangen. Die Maske spielt beispielsweise auch im Schulalltag mittlerweile eine sehr kleine Rolle. Das ist auch der Eindruck von Oliver Hintzen vom Verband Bildung und Erziehung Baden-Württemberg. Corona führte zu leeren Klassenzimmern - das gehört der Vergangenheit an (Symbolbild) dpa Bildfunk Julian Stratenschulte (Symbolbild) Isolationspflicht auch im Handwerk kein Thema Auch in anderen Bereichen wie dem Handwerk sei Corona mittlerweile in Betrieben kein großes Thema mehr, teilt die Handwerkskammer Heilbronn-Franken auf SWR Anfrage mit. Die Handwerker hätten sich gut an die jeweiligen Situationen angepasst.

Do. , 12.1.2023