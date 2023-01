Güglingen: Bürgerentscheid zu Raumluftfiltern am Sonntag

per Mail teilen

Inzwischen ist die Corona-Pandemie von vielen Seiten als beendet erklärt worden. In Güglingen findet am Sonntag ein Bürgerentscheid zu Raumluftfiltern für Kitas und Schulen statt.

Nach einer langen Diskussion um Raumluftfilter für Kitas und Schulen im Güglinger Gemeinderat (Kreis Heilbronn) stimmen die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag nun selbst über die Anschaffung der Filter ab. Mindestens 25 Prozent müssen sich am Bürgerentscheid beteiligen.

Bürgermeister Ulrich Heckmann sagte dem SWR, es sei ein langer Weg zu dem Bürgerentscheid gewesen. Die erste Eltern-Initiative gab es im November 2021, im Februar 2022 die zweite. Der zweiten habe er dann stattgegeben, so Heckmann, dann hätten das Landratsamt Heilbronn und das Regierungspräsidium Stuttgart seine Rechtsauffassung geteilt. Auch Briefwahl ist möglich. Bis zum Freitag sei die Wahlbeteiligung unterhalb dessen geblieben, was üblicherweise bei Kommunalwahlen vergleichbar sei, so Heckmann.