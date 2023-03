Breitenauer See wieder gefüllt - früher als erwartet

per Mail teilen

Es ist endlich wieder soweit - der Wasserstand im Breitenauer See ist wieder so hoch, dass Baden und Wassersport erlaubt sind.

Früher als erwartet ist es so weit: Der Breitenauer See hat seinen Normalwasserstand erreicht. Und das früher als erwartet. Damit steht der Badesaison 2023 nichts mehr im Wege.

Am 1. Dezember 2020 hatte der Wasserverband Sulm begonnen, den See turnusgemäß wegen Revisionsarbeiten abzulassen, so Daniela Wenninger, Geschäftsführerin vom Wasserverband Sulm. Jetzt ist die Freude bei den Betreibern groß, dass es wieder losgehen kann.

Neues Parksystem ab diesem Jahr

Neu ist, dass es ein kombiniertes Eintritts- und Parkticket geben wird, um das Parkchaos rund um den See zu reduzieren. Das heißt, wer Eintritt bezahlt hat, bekommt auch sicher einen Parkplatz, für den man aber eine Gebühr bezahlen muss und die Tickets, die es nur noch online zu kaufen gibt, kosten rund einen Euro mehr.