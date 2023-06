Nach mehreren Waldbränden in Tauberbischofsheim ist jetzt ein Tatverdächtiger gefasst worden. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. Die Ermittlungen laufen.

Die Waldbrandserie in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) scheint vor der Aufklärung zu stehen. Wie ein Polizeisprecher dem SWR bestätigte, ist jetzt ein Tatverdächtiger gefasst worden. Ob er für die gesamte Brandserie verantwortlich sei, müssten die weiteren Ermittlungen klären. In den vergangenen zwei Wochen hat es in der Kreisstadt an insgesamt elf Stellen im Wald am Edelberg und Hamberg gebrannt - zuletzt am Freitagabend.

Landwirte halfen mit Wasserfässern

Die Polizei ging schon seit Tagen von einer Brandstiftungsserie aus und war mit einem Hubschrauber unterwegs. Um die Feuer im teilweise unwegsamen Gelände zu löschen, mussten örtliche Landwirte mit Traktoren und Wasserfässern anrücken, auch Feuerwehren aus weit entfernten Orten waren im Einsatz. Im Laufe des Tages könnte es laut Polizei weitere Informationen zum gefassten Tatverdächtigen geben.