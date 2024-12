Die Krise beim Autobauer Audi steht im Mittelpunkt einer regulären Betriebsversammlung im Werk Neckarsulm. Bereits am Mittwoch gab es eine Versammlung am Hauptsitz in Ingolstadt.

Für die Betriebsversammlung bei Audi in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) liegt bereits ein Ordner des Betriebsrates auf dem Tisch. Er ist voller Ideen, wie Geld gespart und zusätzliches verdient werden kann. Diesen übergab der Gesamtbetriebsrat dem Vorstand als Diskussionsgrundlage für die Betriebsversammlung schon am Mittwoch in Ingolstadt. Die Mitarbeitenden fordern vor allem Klarheit über geplante Sparmaßnahmen. Außerdem wollen sie eine Verlängerung der bestehenden Beschäftigungssicherung, eine gute Auslastung der hiesigen Werke und eine klare Modellpolitik - gerade auch in puncto E-Mobilität.

Geld einsparen und zusätzliches verdienen

Es geht sowohl in Ingolstadt als auch in Neckarsulm um Ideen, wie Geld gespart und zusätzliches verdient werden kann. Im Gegenzug erwarten die Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage keine voreiligen Sparmaßnahmen von der Audi-Spitze.

Während Gerd Walker vom Vorstand schon in Ingolstadt versprochen hat: "Wir werden Audi wieder zu alter Stärke bringen", forderte der Betriebsrat detailliertere Informationen. Denn welche Sparmaßnahmen vom Audi-Management vorbereitet werden, ist weiterhin unklar. Noch steht die Beschäftigungsgarantie bis 2029. Aktuell laufen Gespräche zwischen Betriebsrat und Vorstand. Verhandlungen gibt es noch nicht.

Werden Prozesse vereinfachen und Fahrzeuge deutlich schneller entwickeln.

E-Mobilität bei Audi in Heilbronn und Neckarsulm

Vor kurzem ist im Neckarsulmer Werk das neue Verbrennermodell A5 angelaufen. Im neuen Jahr folgt der A7 - ebenfalls ein Verbrenner. Am Standort Böllinger Höfe in Heilbronn hoffen die Audi-Beschäftigten auf ein Nachfolgemodell für den Sportwagen R8, der im Frühjahr ausgelaufen ist. In Heilbronn wird bereits der vollelektrische e-tron GT produziert. Ab 2027 sollen gleich zwei elektrisch betriebene Nachfolger des Luxusmodells A8 in Neckarsulm gebaut werden. Mit den beiden Autos, die noch den Arbeitstitel "Landjet" und "Landyacht" tragen, soll die Auslastung erst einmal gesichert werden.

Überarbeitung der Grundsatzvereinbarung Audi.Zukunft beschlossen

Bereits in der Ingolstädter Betriebsversamlung erklärte der Vorsitzende des Betriebsrates Jörg Schlagbauer, dass das Unternehmen aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation bereits die Überarbeitung der 2019 beschlossenen Grundsatzvereinbarung "Audi.Zukunft" angestoßen habe: Man brauche "klare Strukturen, schnellere Entscheidungsfindung, effiziente Prozesse und mehr Wertschöpfung". Vorstandsmitglied Gerd Walker sprach davon, Prozesse zu vereinfachen und Fahrzeuge deutlich schneller zu entwickeln.

Belegschaft erwartet Beschäftigungssicherung nach 2029

Die Ideenvorschläge, die jetzt auf den Tisch kommen, wurden von den Audiannerinnen und Audianern gemeinsam seit der letzten Betriebsversammlung im Oktober entwickelt. Zu den Forderungen des Betriebsrates gehört neben einer langfristigen Standortentwicklungsstrategie die Auslastung der Werke in Neckarsulm und Ingolstadt, eine flexible Technologiestrategie sowie eine Verlängerung der Beschäftigungssicherung über 2029 hinaus.

Wir stehen hinter Ihnen und unterstützen Sie in dieser herausfordernden Zeit.

Man will gemeinsam nach Lösungen suchen. Inwieweit das gelingt, wird sich erst nach der Betriebsversammlung in Neckarsulm zeigen.