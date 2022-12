Oliver Wößners Kampf gegen den Jo-Jo-Effekt

Es war ein harter Weg. LKW-Fahrer Markus Hirschle aus Heroldstatt kam mit seinen 280 Kilo Körpergewicht irgendwann nicht mehr in sein Fahrerhaus rein. Doch erst als er so viel Wasser in den Beinen hatte, dass ihm die Ärzte nur noch wenige Wochen Überlebenszeit gaben, hat sich „der Schalter umgelegt“, wie er sagt. Er ließ sich den Magen operieren und schaffte es, 180 Kilo abzunehmen. Was er als stark Adipöser erlebt hat, wünscht er niemanden und geht deshalb mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit. Im Studio berichtet Markus Hirschle, warum er jedem und jeder Übergewichtigen rät, nicht so lange zu warten wie er.