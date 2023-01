Neumitglieder in Sportvereinen sollen einen Zuschuss von 40 Euro erhalten. Dabei sei das viel größere Problem der Mangel an Trainern, heißt es aus Schwäbisch Hall.

Das Bundesinnenministerium und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) wollen Neumitglieder in Sportvereinen mit einem 40 Euro Zuschuss belohnen. Damit sollen mehr Menschen zum Sport animiert und die Sportvereine gestärkt werden. Fragt man jedoch beim Stadtverband für Sport Schwäbisch Hall an, dann wäre eine andere Förderung viel dringender: Die Förderung von Ehrenamtlichen.

Es mangelt an Ehrenamtlichen

Wer Sport machen wolle und sich dafür interessieren würde, der würde sich auch von selbst einen Verein suchen oder ins Fitnessstudio gehen, sagt der Vorsitzende Thomas Preisendanz. Beiträge seien in der Regel kein Hinderungsgrund, und gerade auch für Jugendliche gebe es ja meist noch spezielle Konditionen. Stattdessen könne es sein, dass Personen sich zwar anmelden, dann aber schnell wieder abspringen, wenn die Motivation zum Sport wirklich nur aus einem 40 Euro Zuschuss besteht.

Was viel dringender gesucht wird: ehrenamtliche Trainer und Funktionäre. Daran würde es häufig mangeln, nicht an den Mitgliedern. Ohne Trainer könne kein Verein bestehen. Der SV Gailenkirchen (Kreis Schwäbisch Hall) musste sogar bereits einen Aufruf mit einem offenen Brief starten, so ernst sei die Lage. Hier sieht Preisendanz einen viel dringenderen Bedarf für eine Förderung.

Heilbronn fördert schon länger

Beim Stadtverband für Sport Heilbronn sei man eigentlich auch schon weiter, sagt der Vorsitzende Christoph Troßbach. Bereits seit einem Jahr gibt es hier den Sportpass. Da kann man nach Sportarten schmökern, verschiedene Trainings besuchen und ausprobieren. Wenn man sich dann entscheidet, werden von der Stadt Heilbronn gleich 75 Euro an Gebühren übernommen. Im Schnitt durch die Sportarten hinweg entspreche das ungefähr einem Jahresbeitrag.

Troßbach sieht diese Art der Motivation auch als zielführender an, als einen 40 Euro Zuschuss: Neugierige könnten so spielerisch Sportarten ausprobieren, ihren Horizont erweitern. Mit diesem Konzept habe man 2022 rund 1.700 Mitglieder gewonnen. Eine wichtige Stärkung, nachdem während Corona rund 3.000 Mitglieder ausgetreten seien.

Wie die Umsetzung des Zuschusses genau ablaufe, damit müsse er sich jetzt erst noch genauer befassen, sagt Troßbach. Aber er sei gespannt, vielleicht würde der Zuschuss in Verbindung mit dem Sportpass doch noch eine gewisse Hebelwirkung entwickeln.