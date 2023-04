per Mail teilen

Der 40 Jahre alte Mann soll am Ostermontag die Tochter seiner Lebensgefährtin getötet haben. Am Dienstag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Der Mann hatte die Tat selbst bei der Polizei gemeldet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, kam er in eine psychiatrische Einrichtung.