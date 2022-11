per Mail teilen

BW-Justizministerin Marion Gentges (CDU) hat im SWR-Interview ihre Kritik an einer drohenden Überlastung der Behörden durch die Aufnahme Geflüchteter erklärt. Demnach seien die Behörden in allen Bereichen an der Kapazitätsgrenze: Bei den Liegenschaften, beim Personal und auch finanziell.