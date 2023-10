Winzer mit Weinlese am Bodensee zufrieden

Die Winzer am Bodensee sind bislang mit der Qualität und der Menge an Trauben zufrieden. Die sonnigen Tage würden für die nötige Reife sorgen.

Das unbeständige Wetter in dieser Saison mit viel Regen, aber auch viel Sonne hat den Trauben am Bodensee offenbar nicht groß geschadet, so ein Zwischenfazit von Winzern. Sie erwarten eine gute Ernte. Die Weinlese läuft noch bis Mitte Oktober.

Trauben litten unter starkem Regen

Die sonnigen Tage im September hätten die Ernte gerettet, so Tobias Keck vom Winzerverein Hagnau. Wegen des starken Regens hätten die Trauben zuvor gelitten. Teilweise seien sie aufgeplatzt. Das wiederum erhöhe die Infektionsgefahr, aber man sei mit einem blauen Auge davongekommen. Die Qualität und Menge an Trauben sehe sehr gut aus, so auch die Zwischenbilanz vom Winzerverein Meersburg.

Besonders sei in diesem Jahr gewesen, dass reife und unreife Früchte gleichzeitig in der Anlage hingen. Deshalb müssten die Winzer ein zweites Mal über die Reben gehen. Außerdem müssen geplatzte Beeren aussortiert werden. Die Handlese sei deshalb in diesem Jahr besonders aufwendig. Bis spätestens Mitte Oktober soll die Weinlese am Bodensee abgeschlossen sein.