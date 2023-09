Die Weinlese am Bodensee beginnt

Die ersten Weinsorten am Bodensee werden seit Montag geerntet. Der starke Regen der vergangenen Wochen hat den Trauben zugesetzt. Die Winzer sind trotzdem optimistisch.

Am Montag hat die Weinlese am Bodensee mit den ersten Sorten wie etwa Müller-Thurgau, Bacchus und vereinzelten Rotweinsorten begonnen. Im Laufe der Woche geht es rund um den Bodensee dann mit der Hauptlese los. Die Wetterkapriolen der vergangenen Wochen hätten sich auf die Trauben ausgewirkt, vor allem der starke Regen, sagt Josef Gierer, Winzer aus Nonnenhorn (Kreis Lindau). Es müssten viele Früchte aussortiert werden. Trotzdem sei er mit der Qualität und Menge zufrieden, so Gierer.

Trauben müssen aufwendig sortiert werden

Der starke Regen vor gut drei Wochen haben einigen Trauben geschadet, so Gierer. Zuvor habe "ein Traumjahrgang" an den Reben gehangen. Nun müssten die zahlreichen Helferinnen und Helfer in den Weinbergen die Früchte teils aussortieren, wenn sie aufgeplatzt sind oder beginnen zu faulen. Das mache die Arbeit etwas schwerer. Trotzdem sei er sehr optimistisch, so der Winzer. Die Qualität und Menge des Jahrgangs sei gut.

"Wir hatten, bis der große Regen kam, einen Traumjahrgang hängen. Die Trauben haben gelitten. Trotzdem werden wir einen schönen Jahrgang bekommen."

Auch rund um Meersburg (Bodenseekreis) hat die Weinlese begonnen, heißt es vom Staatsweingut. Zunächst werden die sehr frühen Sorten eingeholt. Am kommenden Wochenende startet dann die Hauptlese.