Zugausfälle auf der Südbahn

Bahnreisende auf der Südbahn müssen sich am langen Pfingstwochenende auf Zugausfälle und längere Fahrzeiten einstellen. Der Bahn zufolge verkehren bis Dienstagmorgen um fünf Uhr zwischen Laupheim (Kreis Biberach) und Ulm nur Busse. Grund sind laut Bahn Arbeiten am Elektronischen Stellwerk am Ulmer Hauptbahnhof. Betroffen sind die Linien IRE 3 von Ulm über Friedrichshafen nach Basel, der RE 5 von Stuttgart nach Lindau-Reutin sowie die Linie RS 21 von Ulm nach Aulendorf. Für sie gibt es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Laupheim und Ulm. Für Züge der Linie RE 55 von Ulm über Aulendorf nach Donaueschingen fahren Busse von Laupheim über Ulm bis nach Herrlingen. Der sogenannte Freizeitexpress Südbahn zwischen Ulm und Singen fällt an diesem Wochenende auf der gesamten Strecke aus.