Weinlese am Bodensee beginnt

Die ersten Winzer am Bodensee haben mit der Weinlese begonnen. Die Qualität der Trauben sei in diesem Jahr sehr gut, sagen Winzer am bayerischen und baden-württembergischen Seeufer.

Die Weinlese am Bodensee startet. Erste Winzer am bayerischen Seeufer haben mit der Traubenernte bereits begonnen, die Weinanbaugebiete in Baden-Württemberg folgen in den kommenden Tagen. Die Trauben seien in diesem Jahr aufgrund des vielen Sonnenscheins früh reif geworden, sagte beispielsweise Winzer Jonas Kurek aus Nonnenhorn (Kreis Lindau). Er habe am Dienstag mit der Ernte begonnen und sei damit deutlich früher dran als etwa die Kollegen in den badischen Weinanbaugebieten rund um Freiburg. Dort hätten die Winzer stärker mit der anhaltenden Trockenheit zu kämpfen gehabt. Dass Qualität und Erntemenge in diesem Jahr überdurchschnittlich gut sind, bestätigte auch Georg Dreher vom Winzerverein Meersburg (Bodenseekreis).

SWR-Reporterin Marlene Fuchs über die Weinlese am Bodensee:

Trauben an den Reben sind noch gesund

In Meersburg sowie in Hagnau beginnt die Weinlese Anfang kommender Woche. Die Trauben seien gesund und könnten noch gut eine Woche an den Reben bleiben, so Dreher. Außerdem stehe zuerst noch das Weinfest in Meersburg auf dem Programm, an dem viele Winzer beteiligt seien. Sollte das Wetter allerdings dauerhaft unbeständig und nass bleiben, drohe Fäulnis und die Weinlese müsse früher starten. Auf der anderen Seeseite in Konstanz geht die Ernte noch in dieser Woche los. Die Spitalkellerei beginnt laut einer Sprecherin voraussichtlich am Donnerstag mit der Lese der Sorte Müller-Thurgau.