100 Feuerwehrleute löschen Brand eines Mehrfamilienhauses in Weingarten

In Weingarten im Kreis Ravensburg ist es am Dienstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. An einem Wohn- und Geschäftshaus kam es zu einem Brand mit mehreren hunderttausend Euro Schaden.

Am frühen Dienstagabend war das Feuer im unbewohnten Dachgeschoss des Hauses in Weingarten ausgebrochen. Von dort griff es laut Polizei in Teilen auch noch auf das Dach eines benachbarten Gebäudes über. Mehrere Bewohner konnten selbstständig das Haus verlassen. Zwei Bewohner wurden noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte von ehrenamtlichen Feuerwehrmännern in der Nachbarschaft über eine Leiter aus dem Gebäude gerettet. Zwei Feuerwehrmänner leicht verletzt Um die Flammen zu löschen waren rund 100 Kräfte der Feuerwehren Weingarten, Ravensburg, Baienfurt, Baindt und Leutkirch bis in die späten Abendstunden im Einsatz. Zwei Feuerwehrmänner verletzten sich leicht. Sie wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Für die Lösch- und Rettungsarbeiten wurden die Straßen im Bereich um den Brandort bis nach Mitternacht gesperrt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.