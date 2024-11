Wer in Österreich und in der Schweiz auf der Autobahnen fahren will, braucht, bis auf wenige Ausnahmen, eine Vignette. In Österreich werden die nun teurer.

Die neue Jahres-Vignette für die österreichischen Autobahnen ist ab sofort erhältlich. Sie kostet erstmals mehr als 100 Euro. Die Schweizer Vignette 2025 gibt es ab dem 1. Dezember. ASFiNAG erhöht Preise für Vignetten 103,80 Euro kostet die Jahres-Vignette laut Betreiber ASFiNAG für die österreichischen Autobahnen. Etwa sieben Euro mehr als noch im Vorjahr. Die neue Klebevignette hat die Farbe Seegrün. Die bei Urlaubern beliebte Zehn-Tages-Vignette verteuert sich um acht Prozent auf 12,40 Euro. Auch die erst im vergangenen Jahr neu eingeführte Ein-Tages-Vignette kostet jetzt mehr, nämlich 9,30 Euro. Motorradfahrerinnen und -fahrer müssen ebenfalls tiefer in die Tasche greifen. Für sie kostet die Jahres-Vignette 41,50 Euro. Mautfrei bleibt der Abschnitt der Vorarlberger Rheintalautobahn A14 zwischen den Grenzübergängen Hörbranz und Hohenems. Schweizer Vignette kostet 40 Franken Unverändert bleibt dagegen der Preis für die Schweizer Jahres-Vignette. Sie kostet laut dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit 40 Franken , das sind umgerechnet 44 Euro. Die neuen Vignetten für die Schweiz und Österreich gelten ab 1. Dezember. Die alten Jahres-Vignetten 2024 sind noch bis Ende Januar gültig