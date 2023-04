VW Nutzfahrzeuge wird neuer Zulieferer von Hymer in Bad Waldsee

Volkswagen Nutzfahrzeuge wird neuer Zulieferer des Wohnmobilherstellers Erwin Hymer Group mit Sitz in Bad Waldsee. Hymer hat 6.000 Fahrzeuge eines VW-Kleintransporter-Modells bestellt.

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) liefert der Erwin Hymer Group in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) 6.000 Fahrzeuge eines Kleintransporter-Modells. Die Auslieferung soll laut Mitteilung im Jahr 2024 beginnen. Mit den Fahrzeugen will Hymer nach eigenen Angaben kompakte Wohnmobile herstellen - sogenannte Camper Vans, die kleiner als klassische Wohnmobile sind. Der oberschwäbische Wohnmobilhersteller reagiere damit auf die hohe Nachfrage, so eine Sprecherin des Unternehmens. Im vergangenen Jahr seien in Europa mehr als die Hälfte der zugelassenen Reisemobile "Camper Vans" gewesen.

Hymer will Zusammenarbeit weiter ausbauen

Die Partnerschaft mit VW biete den Marken der Hymer-Gruppe die Möglichkeit, ein weiteres Fahrzeugmodell für Wohnmobile anzubieten. So plane das Tochterunternehmen Dethleffs in Isny im Allgäu, ein Reisemobil mit dem VW-Fahrgestell zu bauen. Hymer kann sich laut Mitteilung aber auch darüber hinaus eine Zusammenarbeit vorstellen.

"Wir können uns auch weitere gemeinsame Projekte mit unserem Partner VWN, zum Beispiel im Bereich der alternativen Antriebe, sehr gut vorstellen."

Bisher arbeitete Hymer nach eigenen Angaben unter anderem mit den Fahrzeugherstellern Mercedes, Ford und Toyota zusammen. Die Hymer Gruppe unter anderem mit Standorten in Bad Waldsee und Isny beschäftigt rund 8.700 Mitarbeitende.