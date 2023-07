Vor drei Jahren haben drei junge Männer aus Vietnam bei einem Bauunternehmer in Aitrach ihre Ausbildung als Maurer begonnen. Jetzt schlossen sie die Lehre ab - einer sogar als Innungsbester.

Firmenchef Otto Birk ist stolz auf seine drei frisch gebackenen Maurergesellen aus Vietnam, die in seinem Betrieb ihre Lehre abgeschlossen haben. Es sei am Anfang ein Wagnis gewesen, das sich aber gelohnt habe, sagte Birk dem SWR. Vor drei Jahren ging der Chef der Ravensburger Maurerinnung auf die Suche nach Auszubildenden, weil er in Deutschland keine finden konnte. Gemeinsam mit dem Liebenau Berufsbildungswerk wurde er in Vietnam fündig. Im Oktober 2020 begannen Hung, Thinh und Hien ihre Lehre in Aitrach (Kreis Ravensburg).

Erfolgsmodell findet Nachahmer

Die anfängliche Skepsis sei rasch verflogen, so der Chef. Denn die drei Vietnamesen erwiesen sich als fleißig und lernwillig. Auch andere Bauunternehmen schauten gespannt darauf, wie das Experiment in Aitrach verlief. Seither wurden nach Angaben der Bauwirtschaft Baden-Württemberg 21 weitere vietnamesische Baulehrlinge an andere Ravensburger Bauunternehmen vermittelt. "Unsere asiatischen Azubis sind integrationswillig, unglaublich motiviert, schaffen mit vollem Einsatz und hatten von Anfang an sehr gute Noten in der Berufsschule", so Otto Birk.

Die drei Azubis aus Vietnam und ihre vier deutschen Kollegen, die alle ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Pressestelle Bauwirtschaft Baden-Württemberg

"Heute weiß ich, es war richtig, den drei Jungs eine Chance zu geben."

Die gute Nachricht: Alle drei bleiben auch nach der erfolgreichen Ausbildung bei Otto Birk im Betrieb. "Sie haben alle schon ihre Arbeitsverträge unterschrieben", freut sich der Chef.