per Mail teilen

In den Playoffs der Volleyball-Bundesliga steht der VfB Friedrichshafen am Samstag unter Druck. Nur mit einem Sieg gegen Giesen kann das Team noch die Chancen auf den Einzug ins Halbfinale wahren.

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen brauchen am Samstagabend in der Volleyball-Bundesliga gegen Giesen einen Sieg, um weiter eine Chance auf das Halbfinale zu haben. Nach der zwei zu drei Niederlage im ersten Viertelfinalspiel gegen die Grizzlys Giesen, müssen sich die Häfler nun deutlich steigern.

Verlieren bedeutet das Ausscheiden in den Playoffs

Sollten die Volleyballer erneut verlieren, würde das bereits das Aus in den Playoffs bedeuten. Keine leichte Aufgabe, zumal die Häfler am Samstag auswärts antreten müssen.

"Natürlich spüren wir den Druck. Wenn wir nicht gewinnen, fahren wir nach Hause."

Zuversicht sollten den Häflern aber die anderen, bisherigen Aufeinandertreffen in dieser Bundesligasaison geben. Beide konnte der VfB für sich entscheiden. Würde der VfB am Samstag gegen die Grizzlys gewinnen, entscheidet sich in einer dritten Begegnung, welches der beiden Teams ins Halbfinale einzieht.

Cheftrainer Lebedew erwartet harten Kampf

Trainer Mark Lebedew erwartet eine Giesener Mannschaft, die ihre Chance aufs Halbfinale nutzten will. Außerdem rechnet er laut Mitteilung bei dem Auswärtsspiel mit einer vollen Volksbank Arena mit über 2000 Zuschauern.