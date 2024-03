Zusammenstoß bei Überholversuch: Motorradfahrerin stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem Frontalcrash mit einem Auto ist eine 29-jährige Motorradfahrerin am Samstag tödlich verletzt worden. Eine 84-Jährige im Auto wurde schwer verletzt.

Eine 29-jährige Motorradfahrerin ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B312 bei Erlenmoos (Kreis Biberach) tödlich verunglückt. Die Frau sei bei einem Überholmanöver in einer ansteigenden Linkskurve frontal gegen ein entgegenkommendes Auto einer 84-Jährigen geprallt, so die Polizei am späten Abend.

Die Motorradfahrerin wurde erfasst und in den Grünstreifen geschleudert, sie erlag laut den Beamte noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Fahrerin des Autos wurde bei der Kollision schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 4.000 Euro. Fast drei Stunden war die Bundesstraße für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.