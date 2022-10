Wanderer vom Bodensee wohl in Alpen abgestürzt

Ein 60 Jahre alter Bergwanderer aus dem Bodenseekreis ist vermutlich am kleinen Watzmann bei Berchtesgaden abgestürzt. Am Dienstag wurde dort ein Toter gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Der 60-jährige Urlauber aus dem Bodenseekreis war am frühen Dienstagmorgen vermisst gemeldet worden. Gegen Mittag entdeckten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mit einem Hubschrauber eine Leiche. Sie befand sich in schwer zugänglichem Gebiet auf einer Höhe von rund 1.700 Metern, im Bereich der Südostabstürze des Mooslahnerkopfes beziehungsweise des kleinen Watzmann, teilte die Polizei mit. Mutmaßlich aus großer Höhe abgestürzt Der Bergwanderer sei vermutlich 150 bis 200 Höhenmeter abgestürzt. Bisher sei nicht abschließend geklärt, ob es sich um den vermissten 60-Jährigen aus dem Bodenseekreis handelt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Allerdings war das Auto des Mannes in der Nähe gefunden worden. Der 60-Jährige hatte laut Polizei am vergangenen Freitag eine Bergrundtour im Bereich des Grünstein beziehungsweise des kleinen Watzmanns geplant. Seit Freitagabend hätten seine Angehörigen ihn nicht mehr telefonisch erreicht.

