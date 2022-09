So wollen Städte in der Region Energie sparen

Die Energiesparverordnung des Bundes gilt seit Donnerstag. Auch Städte und Gemeinden in der Region Bodensee-Oberschwaben verzichten auf die Beleuchtung einiger öffentlicher Gebäude.

Um Energie zu sparen, werden in Oberschwaben und am Bodensee ab Donnerstagabend einige öffentliche Gebäude nicht mehr von außen beleuchtet. In Friedrichshafen zählen dazu laut Stadt unter anderem die Schlosskirche, die St. Nikolauskirche und das Zeppelindenkmal. In Konstanz werden das Münster, der Rheintorturm, das Rosgartenmuseum und das Bodenseeforum nicht mehr beleuchtet. Biberach verzichtet nach Angaben einer Sprecherin ab sofort auf die nächtliche Beleuchtung des Weißen Turms, des Gigelturms und der Stadtpfarrkirche. Die Stadt Lindau spart bereits seit vergangener Woche an der Hafenbeleuchtung und lässt Denkmale nachts im Dunkeln.

SWR-Reporterin Tina Löschner aus dem Studio Friedrichshafen:

Beleuchtung könnte weiter reduziert werden

Wo Straßen- oder Schaufensterbeleuchtung reduziert oder ausgeschaltet werden könnten, werde derzeit geprüft, heißt es von einigen Städten. Auch die Frage, ob in diesem Jahr Weihnachtsbeleuchtung angebracht werde, sei vielerorts bisher noch nicht geklärt.

Freibäder schließen früher

Um Energie zu sparen, werden auch einige Freibäder bereits zum Ende der Sommerferien geschlossen, beispielsweise in Friedrichshafen. Erst danach öffnen mancherorts wieder die Hallenbäder, die während der Sommerferien geschlossen waren.