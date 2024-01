Die Firma Ravensburger gibt es bereits seit 1883 und ist ein Familienunternehmen. Neben zahlreichen Spielwaren bringt das Unternehmen auch viele deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher heraus. Das bekannte Erkennungzeichen, das blaue Dreieck, feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Für die Ravensburger AG arbeiten gut 2.400 Menschen. Die eigenen Werke sind in Ravensburg, in Polika in Tschechien und in Banská Bystrica in der Slowakei.