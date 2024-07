So arbeiten Super Recognizer bei der Polizei in Ravensburg und in St. Gallen

Was ist ein Super Recognizer?

Als Super Recognizer werden Menschen bezeichnet, die außerordentlich gut neue Gesichter lernen, gelernte Gesichter wiedererkennen und Gesichter auch unterscheiden können.

"Super Recognizer sind in der Lage, Personen auch auf sehr schlechtem Bildmaterial oder mit deutlichen altersbedingten oder sonstigen optischen Veränderungen wiederzuerkennen", teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) Ende Mai mit. "So kann ihr Einsatz insbesondere Hinweise darauf geben, ob etwa unbekannte Verdächtige auf verschiedenen Bildern in unterschiedlichen Tatzusammenhängen auftauchen."

Im Polizeipräsidium Koblenz, wo vorab eine Testphase mit Super Recognizern stattgefunden hat, wurden sechs Mitarbeitende einschließlich Ecker mit der seltenen Gabe gefunden. Beim Landeskriminalamt (LKA) sollen künftig zwei Beamte hauptamtlich als Super Recognizer eingesetzt werden. In den fünf Polizeipräsidien des Landes sollen jeweils bis zu zehn im Nebenamt dazu kommen, so LKA-Vizepräsident Achim Füssel.