Seatrekking rund um den Bodensee

Im Bodensee sind schon viele Rekorde aufgestellt worden: schwimmend, tauchend, mit dem Paddelboard und vieles mehr. Nun will Nik Linder erstmals den See per Seatrekking umrunden.

Der Tauchlehrer Nik Linder will den Bodensee in 20 Tagen per Seatrekking umrunden. Dabei wird er tauchen, schwimmen und an Land wandern. Nik Linder startet seinen Rekordversuch am Montag. Bei Romanshorn (Kanton Thurgau) steigt er ins Wasser und beginnt die Tour Richtung Konstanz und Untersee. Weiter geht es in den Überlinger See und schließlich rund um den Obersee zurück nach Romanshorn.

SWR-Moderatorin Tina Löschner hat mit Nik Linder über sein Vorhaben gesprochen:

Rekordversuch: 200 Kilometer in 20 Tagen

Für die rund 200 Kilometer, die Nik Linder rund um den Bodensee per Seatrekking zurücklegen will, wird er alle benötigten Ausrüstungsgegenstände selbst mitnehmen. In einer wasserdichten Tasche zieht er wie eine Boje Zelt, Camping-Kocher und alles für den täglichen Gebrauch hinter sich her. Übernachten möchte er während seines Rekordversuchs auf Campingplätzen rund um den Bodensee.

Geübter Wassersportler und Taucher

Der Tauchlehrer und Apnoetaucher hat vor, große Strecken in Ufernähe zu tauchen. Als erfahrener Taucher weiß er, dass diese Fortbewegungsart im Wasser den geringsten Widerstand verursacht. Heikle oder gefährliche Stellen, wie Fähranleger, wird er außerhalb des Wassers überwinden. Auch bei Gewitter muss er aus Sicherheitsgründen das Wasser verlassen.

Beim Seatrekking werden alle benötigten Ausrüstungegenstände in einer schwimmenden Tasche mitgenommen. Matthias Siebert

Bodensee: "Hotspot" für Rekorde

Am Bodensee wurden bereits viele Rekorde aufgestellt: Der See wurde schon oft schwimmend durchquert, sowohl mit als auch ohne Neoprenanzug, mal quer von Friedrichshafen nach Romanshorn, mal längs von Bodman bis Bregenz. Und erst vor ein paar Wochen wurde ein Weltrekord im Apnoe-Tauchen aufgestellt.