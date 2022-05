Autofahrer nach Unfall auf B30 schwer verletzt

per Mail teilen

In der Nacht auf Freitag ist ein Pkw-Fahrer auf der B30 bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 33-jährige Fahrer gegen 1:50 Uhr auf der Straße von Bad Waldsee in Fahrtrichtung Gaisbeuren (beides Kreis Ravensburg) unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Die Feuerwehr musste ihn mit technischem Gerät aus dem Wrack befreien. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw geriet nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einer abschüssigen Böschung zum Stehen.