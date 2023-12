Kirchenglocken von Ravensburger Johanneskirche kehren zurück

Wegen der Turm-Sanierung mussten die vier bronzenen Glocken der Johanneskirche in Ravensburg für drei Monate ausgelagert werden. Jetzt sind sie per Kran wieder in 30 Meter Höhe zurückgebracht worden.

Bei der Ravensburger Johanneskirche musste der Glockenturm saniert werden. Im Sommer sind deshalb alle Glocken abgehängt worden. Nun sind die vier schweren Bronzeglocken wieder an ihren Platz zurückgekehrt. Damit ist sie Sanierung des Kirchturmes abgeschlossen. Schwerste Bronzeglocke wiegt eine Tonne Es dauerte mehrere Stunden bis alle vier Bronzeglocken wieder im Turm aufgehängt waren. Die schwerste von ihnen wiegt eine Tonne. Für die Glocken-Experten und den Kranführer war ihre Wiederaufhängung im Glockenkasten eine schwierige Aufgabe. Bauschäden machen Sanierung nötig Die Johanneskirche in Ravensburg ist erst sechzig Jahre alt. Wegen Bauschäden war aber jetzt schon eine Sanierung des Glockenturms notwendig. Die Sanierung kostet rund 700.000 Euro, ein Teil wurde durch Spenden finanziert. Rechtzeitig zur Weihnachtszeit können die Glocken in der Weststadt nun wieder läuten.