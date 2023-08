Nach stundenlanger Arbeit sind die vier Kirchenglocken der Johanneskirche in Ravensburg aus dem 30 Meter hohen Kirchturm entnommen worden. Eine Herausforderung auch für die Experten.

Die vier Kirchenglocken der Johanneskirche in Ravensburg sind am Freitag mithilfe eines Krans aus dem 30 Meter hohen Glockenturm herausgehievt worden. Renovierungsarbeiten am Kirchturm und am Glockenstuhl seien notwendig geworden, so Pfarrer Claudius Kurtz.

Glockenbauer hängt Kirchenglocken ab

Das Herausnehmen der Glocken ist eine Milimeterarbeit. Es dauerte mehrere Stunden, bis alle Glocken entnommen und herabgelassen wurden. Es sei eine Herausforderung, die schweren Massen auf wenig Raum zu bewegen, so Glockenbauer Peter Lorenz, der für die Glockengießerei Bachert im Einsatz war.

„Dass man Stück für Stück die schweren Massen in der passenden Choreografie herausbefördert, das ist das Handwerk. Und dass man nichts selber heben kann.“

Auch der Glockenstuhl aus Stahl wird herausgenommen. Er muss erneuert werden, da er rostet. Während der Bauarbeiten werden die Glocken in der Kirche gelagert. In dieser Zeit wird es zum Gottesdienst kein Kirchengeläut geben. Dies werde fehlen, da es zum Gottesdienst dazugehöre, so Pfarrer Claudius Kurtz.

"Die Glocken gehören zum Gottesdienst. Das fehlt schon. Es ist auch ein Stück Freude, wenn man die Glocken läuten hört. Das ist ein sehr positiver Beginn. Das merkt man erst, wenn es fehlt."

Teure Renovierungsarbeiten

Die Renovierungsarbeiten am Turm und in der Johanneskirche in Ravensburg kosten nach Angaben des Pfarrers rund 660.000 Euro. Ein Teil davon müsse aus Spenden finanziert werden.

Johanneskirche in Ravensburg wird 60 Jahre alt

Im kommenden Monat begeht die evangelische Kirchengemeinde in der Ravensburger Weststadt ihr 60. Jubiläum. Am 29. September 1963 war die Kirche eingeweiht worden. Zu den Feierlichkeiten werden keine Glocken läuten. Die Bauarbeiten dauern laut Pfarrer Claudius Kurtz voraussichtlich bis November. Spätestens an Weihnachten sollen die Glocken wieder läuten. Der Start der Bauarbeiten habe sich aufgrund von Genehmigungsverfahren verzögert.