Am Amtsgericht Sigmaringen beginnt am Montag ein Prozess um den Großbrand bei Reifen-Göggel in Gammertingen. Angeklagt ist ein Pyrotechniker wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Der Großbrand bei Reifen-Göggel in Gammertingen im Landkreis Sigmaringen wird jetzt vor Gericht verhandelt. Ein Pyrotechniker muss sich ab Montag wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten. Audio herunterladen (555 kB | MP3) Der Angeklagte hatte im Juli 2022 bei einem Fest auf dem Gelände des Reifen-Großhandels in Gammertingen ein Feuerwerk gezündet. Dieses Feuerwerk verursachte wohl den Großbrand, bei dem ein Schaden von 20 Millionen Euro entstand. Das ergaben jedenfalls die Untersuchungen eines Brandsachverständigen. Angeklagter legte Widerspruch gegen Strafbefehl ein Im Prozess wird es um die Frage gehen, ob der Pyrotechniker vorhersehen konnte, dass das Feuerwerk einen Brand auslöst. Gegen einen Strafbefehl über 120 Tagessätze hatte der Angeklagte Anfang des Jahres Widerspruch eingelegt, er wäre vorbestraft gewesen. Deshalb kommt der Fall jetzt vor Gericht.