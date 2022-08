Polizeipräsidium Ravensburg kontrolliert Radler

Das Polizeipräsidium Ravensburg hat am Montag Radfahrerinnen und Radfahrer in Hagnau (Bodenseekreis) kontrolliert. Beschwerden von Anwohnern waren der Anlass für die Kontrollen.

Um Radler und Radlerinnen sowie andere Verkehrsteilnehmer zu schützen, führt die Polizei regelmäßig Schwerpunktkontrollen durch. Die Zahl der Unfälle steige stetig, so die Polizei. Laut der Verkehrsstatistik ereigneten sich im vergangenen Kalenderjahr im Gebiet des Präsidiums Ravensburg 812 Verkehrsunfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren. 144 Menschen seien dabei schwer verletzt worden, vier weitere tödlich verunglückt, so die Polizei.

Kontrollen in der Fußgängerzone in Hagnau

Am Montag wurden Radfahrerinnen und Radfahrer in der Seestraße in Hagnau im Bodenseekreis kontrolliert. Dort ist das Fahrradfahren verboten, es handelt sich um eine Fußgängerzone. Was viele Radler, darunter auch einige ortsunkundige Touristen, aber regelmäßig ignorieren. Darüber hatten sich Anwohner bei der Polizei beschwert, sagt Paul Grimm, Polizeibeamter vom Revier Überlingen.

SWR-Reporterin Corinna Scheller war bei den Fahrradkontrollen in Hagnau dabei:

Viele Radfahrerinnen und Radfahrer waren einsichtig und akzeptierten das Verwarnungsgeld von 25 Euro. Einige Radlerinnen und Radler reagierten bei den Kontrollen am Montag in Hagnau aber auch ungehalten. Ein Urlauber-Ehepaar beispielsweise, das zusammen 50 Euro zahlen muss, wertete das eigene Fehlverhalten als Bagatelle. "Bei vielen kommt die Uneinsichtigkeit, wenn Sie hören, dass sie 25 Euro pro Person zahlen müssen", sagte Polizist Paul Grimm.

Ziel der Kontrollen: Unfälle reduzieren

Ziel der Schwerpunktkontrollen sei es, so Grimm, Radfahrer an die Verkehrsregeln zu erinnern. Strafen für meist kleinere Verkehrssünden sollen dabei helfen, die Zahl der Unfälle zu reduzieren. Die Kontrollen fänden regelmäßig statt und dienten sowohl dem Schutz der Radler als auch anderer Verkehrsteilnehmer.