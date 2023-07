Mit einer Online-Petition wehren sich in Weingarten mehr als 5.000 Menschen gegen geplante Sparmaßnahmen der Stadt. Sie will wegen hoher Defizite unter anderem ihr Freibad schließen.

Mehr als 5.000 Bürgerinnen und Bürger haben bislang eine Online-Petition gegen Sparmaßnahmen der Stadt Weingarten (Kreis Ravensburg) unterschreiben. Unter anderem soll das Freibad wegen Verlusten geschlossen werden. Am Montag will die Verwaltung einen Sparmaßnahmenkatalog erstmals dem Gemeinderat präsentieren.

Das Freibad zu schließen und Gelder fürs Kulturzentrum Linse zu streichen sei völlig falsch, so die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Petition. Beide Einrichtungen seien wichtige Standortfaktoren mit großem Einzugsgebiet. Doch Oberbürgermeister Clemens Moll (CDU) sieht laut Vorlage der Verwaltung für den Gemeinderat keinen Spielraum: Man müsse in Weingarten freiwillige Leistungen streichen, um Pflichtaufgaben zu erfüllen - vor allem die millionenschwere Sanierung von Schulgebäuden.

Weitere Sparmaßnahmen wie Steuererhöhungen geplant

Zuschüsse für mehrere Kulturprogramme will die Verwaltung deshalb streichen. Außerdem will man das Kultur- und Kongresszentrum verpachten, die Gebühren und Steuern erhöhen und Anwohnerparkplätze einführen. Noch weitere Maßnahmen stehen auf dem Plan, um jährlich mindestens zwei Millionen Euro einzusparen. Am Montag berät der Gemeinderat darüber, entscheiden soll er in zwei Wochen.