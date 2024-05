Gefahrstoff ausgetreten: Singener Innenstadt vorsorglich evakuiert

Die Singener Innenstadt ist am Donnerstag wegen eines möglichen Gefahrgutunfalls vorsorglich evakuiert worden. Das teilten Feuerwehr und Polizei in einer Gefahrenmeldung mit.

In Singen (Kreis Konstanz) ist der Innenstadtbereich wegen eines Großeinsatzes von Feuerwehr, Polizei und anderen Einsatzkräften großräumig evakuiert worden. Möglicherweise sind dort nach einem Gefahrgutunfall gefährliche Stoffe ausgetreten. Die Polizei sprach am Nachmittag von einer unklaren Gefahrenlage.

Anwohner hätten gegen 13 Uhr Gasgeruch aus einer Tiefgarage gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin. Bei einer ersten Überprüfung durch die Feuerwehr sei der Austritt eines bislang unbekannten Gefahrstoffes festgestellt worden. Um eine Gefahr für die Bevölkerung auszuschließen, sei die Innenstadt daraufhin geräumt und abgesperrt worden, so die Polizei am Nachmittag. Gebäude seien teilweise evakuiert worden.

Laut Polizei geht es um 150 Menschen, die nach dem Gasalarm aus der Innenstadt gebracht wurden. Medienberichte, wonach es sich bei dem Stoff um den Giftgaskampfstoff Tabun - ein Nervengift - handeln soll, bestätigte die Polizei bislang nicht, will den Infos aber nachgehen.

Zusammenhang mit Reizstoff-Attacke auf Kanzlei?

Anwohnerinnen und Anwohner wurden via Warn-App aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Geraten wurde per App auch, die Innenstadt zu meiden. Die Feuerwehr sei dabei herauszufinden, um was für ein Gas oder Stoff es sich handelt, sagte ein Polizeisprecher in Singen. "So lange bleiben die Einsatzmaßnahmen aufrecht."

SWR-Reporter Dirk Polzin über die Lage am Donnerstagnachmittag:

Die Ermittler klären derzeit, ob ein Zusammenhang mit einem Pfefferspray-Einsatz in einer Anwaltskanzlei am Vormittag besteht. Laut Polizei betraten gegen 10:40 Uhr zwei vermummte Täter die Kanzlei und versprühten dort ebenfalls einen noch nicht identifizierten Reizstoff. Anschließend flüchteten die beiden Männer. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte ein Tatverdächtiger bereits festgenommen werden, so die Polizei.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.