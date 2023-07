Städte und Kreise starten Kampagne "Frau dich"

per Mail teilen

Sie wollen mehr Frauen für die Kommunalpolitik begeistern: Deshalb haben Städte und Kreise in der Region Bodensee-Oberschwaben die Kampagne "Frau dich" ins Leben gerufen.

Die Städte Ravensburg und Friedrichshafen sowie die Kreise Ravensburg und Bodenseekreis wollen mit der Kampagne "Frau dich" im Hinblick auf die Kommunalwahlen im kommenden Jahr mehr Frauen für Kommunalpolitik begeistern. Unterstützt werden sie in ihrem Vorhaben unter anderem von "B-o-R-a-Frauenpolitik", einer Organisation politisch engagierter Frauen aus dem Bodenseekreis und dem Kreis Ravensburg. Zum Kampagnenauftakt findet am Sonntag eine Veranstaltung in Weingarten (Kreis Ravensburg) statt.

Nur wenig Frauen in der Region in politischen Ämtern

Frauen seien bisher zu wenig in der Kommunalpolitik repräsentiert, heißt es von den Organisatoren. 21 Prozent der Mitglieder im Kreistag des Bodenseekreises sind Frauen, im Ravensburger Kreistag sind es nur 19 Prozent. Die Kampagne steht unter dem Motto "Frau dich! Kandidiere für die Kommunalwahl, weil Du aus Erfahrung Expertin bist!" und soll bewirken, dass sich mehr Frauen bei den Kreistags- und Gemeinderatswahlen aufstellen lassen.

Veranstaltung im Kulturzentrum Linse Weingarten

Potenzielle Kandidatinnen können sich am Sonntag ab 10 Uhr im Kulturzentrum Linse informieren und sich unter anderem mit aktiven Kreis- und Gemeinderätinnen austauschen. Die Vereinbarkeit von Familie und politischem Engagement sei für viele Frauen die größte Hürde beim Gang in die Politik, sagt die Ravensburger Gleichstellungsbeauftragte Tina Frick. Ein Zustand der für sie unhaltbar ist. Daran müsse sich etwas ändern. Die Organisatoren gehen mit gutem Beispiel voran: Bei der Infoveranstaltung in Weingarten ist für Kinderbetreuung gesorgt.