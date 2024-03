Ostereiermarkt in Wangen hat begonnen

In Wangen im Allgäu hat der 40. Ostereiermarkt am Freitag begonnen. Bis Sonntag werden tausende Besucher erwartet. Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre tollsten Werke.

Der Wangener Ostereiermarkt , der am Freitag eröffnet worden ist, ist immer einer der ersten in Baden-Württemberg. Hunderte von Künstlerinnen und Künstlern bewerben sich jedes Jahr. Die 40 handwerklich Besten und Innovativsten dürfen ihre Kunstwerke ausstellen. Gezeigt wird die Kunst rund ums Ei im im Rathaus von Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) in diesem Jahr erstmals an drei, statt zwei Tagen. Die Ausstellung dauert aus Anlass des 40-jährigen Bestehens des Ostereiermarktes bis Sonntag.